Победитель лотереи и несметные богатства: Глоба назвал знак, который станет звездой в 2024

Популярный советский и российский астролог, писатель и публицист Павел Глоба в прогнозе на 2024 год назвал единственный знак зодиака, который сорвет куш. Представители одного из зодиакальных созвездий станут суперзвездами 2023 года. Близнецы

Представителей воздушного знака везение будет преследовать на каждом углу. Удача будет верным спутником Близнецов на все 12 месяцев. Астролог с мировым именем считает, что у Близнецов есть большая вероятность выигрыша в лотерее в 2024 году.

Также представители знака могут получить крупную премию за свой труд. Коридор удачи на этом не закроется: Близнецам откроются новые неожиданные источники дохода.