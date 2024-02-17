В этой рыбе найдена ртуть: убьет печень, мозг и сердце

Рыба - это вкусный и питательный продукт, содержащий белок, жирные кислоты, витамины и минералы. Некоторые виды рыбы могут содержать высокие концентрации ртути, что может быть вредно для здоровья, пишет ngnovoros.ru.

Ртуть является токсичным элементом, который может негативно влиять на сердце, печень и мозг человека, а также вызывать нарушение нервной системы. Поэтому беременным женщинам рекомендуется избегать употребления рыбы с высоким содержанием ртути, чтобы не нанести вред развитию плода.