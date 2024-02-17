Всего две мелочи, а рыбный бульон становится в 100 раз вкуснее: будет прозрачным, как слеза

Приготовление восхитительного рыбного бульона может показаться несложной задачей, однако, пожалуй, каждая хозяйка хочет, чтобы ее блюдо получилось безупречным. Для получения такого результата необходимо соблюсти ряд нюансов. Рыбный бульон, подобно фундаменту, обладает тонким балансом вкусов, который может легко пострадать от малейших ошибок. Но не отчаивайтесь! Эксперт сетевого издания «БелНовости», повар Юлия Архипова, поделилась советами, как сотворить идеальный бульон, который станет основой для множества кулинарных шедевров.

Правило первое: для рыбного бульона можно использовать все части рыбы — голову, хребет, хвост. Именно в этих элементах сосредоточено максимальное количество желатина, который отвечает за густоту и насыщенность бульона. Важно учитывать - голову рыбы чистить нужно тщательно, чтобы не приготовить блюдо с жабрами или с остатками чешуи.



Правило второе: Нельзя кидать рыбу в кипящую воду — в этом случае она быстро сварится внутри. Рыбный бульон, как и мясной, варят на медленном огне с открытой крышкой. Рыбу не следует нарезать слишком мелко, чтобы она сохранила свою форму и сок. Эксперт рекомендует каждый кусочек делать около пяти-семи сантиметров.