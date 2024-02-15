Полный список: посейте эти семена на рассаду в феврале, и урожай обеспечен
- 07:15 15 февраля
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- Служба новостей
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В феврале дачники начинают подготовку к следующему сезону, в том числе высаживают рассаду различных овощных культур. Специалисты рекомендуют следующий порядок посева:
- Помидоры: Высадка рассады помидоров стоит начать первой. Однако лучше выбирать ранние или среднеранние сорта, такие как "Белый налив", "Де барао", "Розовый фламинго" или "Черри". Это позволит созреть плодам до наступления осени.
- Перец: Рассаду острого и сладкого перца также можно высаживать в феврале. Однако важно помнить, что позднее перец придется пересадить в теплицы, чтобы избежать повреждений от перепадов температур.
- Баклажаны: В феврале стоит высадить рассаду баклажанов сортов, которые созревают за 90-110 дней, например, "Алмаз" и "Черный красавец". Они имеют достаточно времени для роста и развития до начала осени.
- Капуста: Капусту можно сеять любых сортов. Она хорошо прорастает в открытом грунте и не боится легких заморозков. Рассаду капусты также можно высаживать в феврале.
- Лук: Лук прорастает хорошо уже в феврале. Рекомендуется выбирать сорта, такие как "Белый глобус", "Стронгон" и "Красный барон".
Важно помнить, что каждая овощная культура требует правильного ухода и подходящих условий для роста и развития. Следование рекомендациям посева и ухода поможет получить хороший урожай овощей, передает attention.plus.