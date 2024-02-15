Полный список: посейте эти семена на рассаду в феврале, и урожай обеспечен

В феврале дачники начинают подготовку к следующему сезону, в том числе высаживают рассаду различных овощных культур. Специалисты рекомендуют следующий порядок посева:

Помидоры: Высадка рассады помидоров стоит начать первой. Однако лучше выбирать ранние или среднеранние сорта, такие как "Белый налив", "Де барао", "Розовый фламинго" или "Черри". Это позволит созреть плодам до наступления осени. Перец: Рассаду острого и сладкого перца также можно высаживать в феврале. Однако важно помнить, что позднее перец придется пересадить в теплицы, чтобы избежать повреждений от перепадов температур. Баклажаны: В феврале стоит высадить рассаду баклажанов сортов, которые созревают за 90-110 дней, например, "Алмаз" и "Черный красавец". Они имеют достаточно времени для роста и развития до начала осени. Капуста: Капусту можно сеять любых сортов. Она хорошо прорастает в открытом грунте и не боится легких заморозков. Рассаду капусты также можно высаживать в феврале. Лук: Лук прорастает хорошо уже в феврале. Рекомендуется выбирать сорта, такие как "Белый глобус", "Стронгон" и "Красный барон".

Важно помнить, что каждая овощная культура требует правильного ухода и подходящих условий для роста и развития. Следование рекомендациям посева и ухода поможет получить хороший урожай овощей, передает attention.plus.