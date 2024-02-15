Дачники Корткеросского района сами придумали, как бороться с волками, охотящимися за собаками
- 17:15 15 февраля
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- Елизавета Петрова
Жители Корткеросского района, столкнувшись с проблемой нападения волков на их собак, проявили инициативу и нашли оригинальный способ борьбы с этими хищниками.
На собрании в Министерстве природных ресурсов и окружающей среды Республики Коми 15 февраля заместитель председателя правления Общества охотников и рыболовов Коми Дмитрий Дробато рассказал о применении ультразвуковых отпугивателей.
По словам охотника, в окрестностях дачного поселка в течение двух лет устанавливались эти устройства. Местные жители отмечают, что после этого волки покинули территорию. В дачном поселке насчитывается около 10 жилых домов, и люди были измучены страхом за своих домашних питомцев.
Дачники самостоятельно собрали средства и приобрели необходимое оборудование. Такой подход был высоко оценен властями.
Представители Министерства природных ресурсов и окружающей среды Республики Коми порекомендовали изучить опыт жителей Корткеросского района и рассмотреть возможность распространения этой практики в других муниципалитетах региона.