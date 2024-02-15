Дачники Корткеросского района сами придумали, как бороться с волками, охотящимися за собаками

Жители Корткеросского района, столкнувшись с проблемой нападения волков на их собак, проявили инициативу и нашли оригинальный способ борьбы с этими хищниками.

На собрании в Министерстве природных ресурсов и окружающей среды Республики Коми 15 февраля заместитель председателя правления Общества охотников и рыболовов Коми Дмитрий Дробато рассказал о применении ультразвуковых отпугивателей.