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В Коми снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией и скарлатиной

В Коми снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией и скарлатинойФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В январе 2024 года в Коми было зарегистрировано 39 067 случаев паразитарных и инфекционных заболеваний. Это число на 12,7% меньше, чем впрошлое году. 

Управление Роспотребнадзора по РК сообщает, что уровень заболеваемости выше среднемноголетних значений на 5,1%.

Также зарегистрировано снижение на 6,1% заболеваемости ОКИ неустановленной этиологии, пневмонией внебольничной – на 4,9%, скарлатиной – в 2 раза, ВИЧ-инфекцией – на 18 случаев.

Ранее мы писали о том, что в Коми за неделю в два раза выросла заболеваемость ОРВИ.

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