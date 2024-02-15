В Коми снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией и скарлатиной
- 16:57 15 февраля
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В январе 2024 года в Коми было зарегистрировано 39 067 случаев паразитарных и инфекционных заболеваний. Это число на 12,7% меньше, чем впрошлое году.
Управление Роспотребнадзора по РК сообщает, что уровень заболеваемости выше среднемноголетних значений на 5,1%.
Также зарегистрировано снижение на 6,1% заболеваемости ОКИ неустановленной этиологии, пневмонией внебольничной – на 4,9%, скарлатиной – в 2 раза, ВИЧ-инфекцией – на 18 случаев.
Ранее мы писали о том, что в Коми за неделю в два раза выросла заболеваемость ОРВИ.