В Коми снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией и скарлатиной

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В январе 2024 года в Коми было зарегистрировано 39 067 случаев паразитарных и инфекционных заболеваний. Это число на 12,7% меньше, чем впрошлое году.

Управление Роспотребнадзора по РК сообщает, что уровень заболеваемости выше среднемноголетних значений на 5,1%.