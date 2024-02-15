Всего 2 нюанса: рыбный бульон станет в 100 раз вкуснее: будет прозрачным, как слеза

Приготовить вкусный рыбный бульон — задача несложная. Казалось бы, нужно просто сварить рыбу и наслаждаться. Впрочем, рыбный бульон — основа довольно капризная. Но бояться не стоит: если соблюсти некоторые правила, блюдо получится идеальным. Об этом рассказала эксперт сетевого издания «БелНовости», повар Юлия Архипова.

Правило первое: для рыбного бульона можно использовать все части рыбы — голову, хребет, хвост. С головы надо предварительно удалить жабры и остатки чешуи.



Правило второе: Нельзя кидать рыбу в кипящую воду — в этом случае она быстро сварится внутри. Рыбный бульон, как и мясной, варят на медленном огне с открытой крышкой. Рыбу не следует нарезать слишком мелко, чтобы она сохранила свою форму и сок.