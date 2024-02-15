Госсовет Коми утвердил новые выплаты региональным пожарным и спасателям

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Госсовет Коми утвердил новые выплаты региональным пожарным и спасателям. Об этом сообщают в правительстве Коми. На состоявшейся сессии Государственного Совета Республики Коми депутаты рассмотрели изменения в закон о социальной поддержке населения. Поправки предусматривают введение ежемесячных выплат для профессиональных спасателей и пожарных, работающих в региональных структурах.

Как отметил начальник Комитета ГО и ЧС по Республике Коми Александр Бурцев, спасатели и пожарные регионального уровня выполняют аналогичные функции, что и их федеральные коллеги. Однако из-за различий в формировании пенсионных прав эти работники не всегда получают достойное социальное обеспечение.

Госсовет Коми утвердил новые выплаты региональным пожарным и спасателям

В связи с этим проектом закона предлагается установить ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей:

пожарным, достигшим 50 лет и имеющим стаж работы в ГПС не менее 25 лет;

спасателям, достигшим 40 лет и имеющим стаж работы в профессиональных аварийно-спасательных службах не менее 15 лет.

Для получения выплаты спасатели и пожарные должны соответствовать следующим условиям:

Не получать пенсию за выслугу лет по ФЗ "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу...";

Не получать страховую пенсию по старости;

Не быть уволенными из противопожарной службы по основаниям, указанным в пунктах 3, 5, 6, 9-14 ст.81.1 Трудового кодекса РФ и п.4 ст.9 ФЗ "Об аварийно-спасательных службах".