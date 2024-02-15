Госсовет Коми утвердил новые выплаты региональным пожарным и спасателям
- 16:46 15 февраля
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- Елизавета Петрова
Госсовет Коми утвердил новые выплаты региональным пожарным и спасателям. Об этом сообщают в правительстве Коми.
На состоявшейся сессии Государственного Совета Республики Коми депутаты рассмотрели изменения в закон о социальной поддержке населения. Поправки предусматривают введение ежемесячных выплат для профессиональных спасателей и пожарных, работающих в региональных структурах.
Как отметил начальник Комитета ГО и ЧС по Республике Коми Александр Бурцев, спасатели и пожарные регионального уровня выполняют аналогичные функции, что и их федеральные коллеги. Однако из-за различий в формировании пенсионных прав эти работники не всегда получают достойное социальное обеспечение.
Госсовет Коми утвердил новые выплаты региональным пожарным и спасателям
В связи с этим проектом закона предлагается установить ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей:
- пожарным, достигшим 50 лет и имеющим стаж работы в ГПС не менее 25 лет;
- спасателям, достигшим 40 лет и имеющим стаж работы в профессиональных аварийно-спасательных службах не менее 15 лет.
Для получения выплаты спасатели и пожарные должны соответствовать следующим условиям:
- Не получать пенсию за выслугу лет по ФЗ "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу...";
- Не получать страховую пенсию по старости;
- Не быть уволенными из противопожарной службы по основаниям, указанным в пунктах 3, 5, 6, 9-14 ст.81.1 Трудового кодекса РФ и п.4 ст.9 ФЗ "Об аварийно-спасательных службах".
Увеличение числа получателей выплат С 2024 года ежемесячную выплату смогут получать 62 человека. В 2025 году их число возрастет до 80 человек, а в 2026 году — до 94 человек.