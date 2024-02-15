Народные приметы: Не надевайте черное 16 февраля в день Симеона и Анны, чтобы не стать неудачником
- 18:10 15 февраля
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- Служба новостей
16 февраля, согласно православному календарю, православные верующие вспоминают Симеона Богоприимца и Анну Пророчицу. Этот день также известен как Праздник Починки. В древние времена, в этот день проводились особые ритуалы для очищения дома от негативной энергии и болезней. Современные верующие также посвящают День Починки домашним заботам о создании уюта и сохранении семейного благополучия.
В этот день прихожане православной церкви могут посещать храмы и отмечают попразднство Сретения Господня, а также вспоминают 18 святых, включая Симеона Богоприимца и Анну Пророчицу. Эти праведные люди встретили младенца Христа в Иерусалимском храме на его 40-й день после рождения. В народе этот праздник также известен как День спасителей младенцев.
Также на 16 февраля существуют приметы, связанные с этим днем, которые, согласно поверьям, могут предвещать несчастья. Например, говорят, что нельзя надевать черную одежду, чтобы избежать неудач и потерь в семье. Рекомендуется избегать споров и конфликтов с близкими людьми, чтобы не затягивать неприятности на долгое время. Также считается, что не стоит брать или давать долги, чтобы не столкнуться с финансовыми проблемами в будущем. По поверьям, здороваться за руку с рыжеволосым мужчиной может предвещать обман. И, наконец, говорят, что не следует поднимать найденные деньги, так как это может привести к потере собственных средств.
Важно отметить, что эти приметы основаны на народных поверьях и не имеют научного обоснования. Они отражают лишь традиции и суеверия, и каждый человек свободен выбирать, следовать им или нет.