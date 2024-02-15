Народные приметы: Не надевайте черное 16 февраля в день Симеона и Анны, чтобы не стать неудачником

16 февраля, согласно православному календарю, православные верующие вспоминают Симеона Богоприимца и Анну Пророчицу. Этот день также известен как Праздник Починки. В древние времена, в этот день проводились особые ритуалы для очищения дома от негативной энергии и болезней. Современные верующие также посвящают День Починки домашним заботам о создании уюта и сохранении семейного благополучия.

В этот день прихожане православной церкви могут посещать храмы и отмечают попразднство Сретения Господня, а также вспоминают 18 святых, включая Симеона Богоприимца и Анну Пророчицу. Эти праведные люди встретили младенца Христа в Иерусалимском храме на его 40-й день после рождения. В народе этот праздник также известен как День спасителей младенцев.