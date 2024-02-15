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Путин наградил медицинских работников Коми медалями Луки Крымского

Путин наградил медицинских работников Коми медалями Луки Крымскогоfreepik.com

15 февраля 2023 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ "О награждении государственными наградами Российской Федерации", в котором были отмечены граждане, в том числе и жители Коми, за их выдающиеся достижения и многолетний добросовестный труд.

В области здравоохранения за особые заслуги и большой вклад в развитие медицинской отрасли медалью Луки Крымского были награждены медсестра Корткеросской районной больницы Екатерина Котяш и заведующая фельдшерско-акушерским пунктом деревни Малая Слуда Сыктывдинской центральной районной больницы Валентина Лиховидова. 

Ранее мы писали о том, что Владимир Уйба вручил жителям Коми государственные награды.

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