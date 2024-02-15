Путин наградил медицинских работников Коми медалями Луки Крымского

15 февраля 2023 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ "О награждении государственными наградами Российской Федерации", в котором были отмечены граждане, в том числе и жители Коми, за их выдающиеся достижения и многолетний добросовестный труд.

В области здравоохранения за особые заслуги и большой вклад в развитие медицинской отрасли медалью Луки Крымского были награждены медсестра Корткеросской районной больницы Екатерина Котяш и заведующая фельдшерско-акушерским пунктом деревни Малая Слуда Сыктывдинской центральной районной больницы Валентина Лиховидова.