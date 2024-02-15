Роскачество умоляет не покупать тухлятину: в фарше этих марок есть кишечная палочка и сальмонелла

Специалисты Роскачества проверили "на вшивость" куриный фарш, представленный в российских магазинах. В итоге далеко не каждый продукт может носить знание "качественный полуфабрикат".

Лучшими оценками были отмечены куриные фарши торговых марок "Петелинка" и "Мясницкий ряд". Они не содержали фосфатов и были безопасны для употребления.