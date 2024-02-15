Роскачество умоляет не покупать тухлятину: в фарше этих марок есть кишечная палочка и сальмонелла
- 17:00 15 февраля
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- Служба новостей
Специалисты Роскачества проверили "на вшивость" куриный фарш, представленный в российских магазинах. В итоге далеко не каждый продукт может носить знание "качественный полуфабрикат".
Лучшими оценками были отмечены куриные фарши торговых марок "Петелинка" и "Мясницкий ряд". Они не содержали фосфатов и были безопасны для употребления.
Однако в курином фарше марок "Лента" и "Моссельпром" были обнаружены фосфаты, а в продуктах компаний SPAR и "МясновЪ" обнаружено большое количество микроорганизмов, что указывает на необходимость тщательного приготовления полуфабриката.
Куриный фарш марок "ВкусВилл" и "Своя" содержал сальмонеллы, а в продукте от производителя "Каждый день" была найдена кишечная палочка. Фарш от "Мираторг" имел неприятный запах и выглядел несвежим.
В курином фарше марки "Перекресток" были обнаружены листерии, вызывающие заболевание листериоз. Продукт торговой марки "Ярославский бройлер" содержал сальмонеллы и также вызывал сомнения в свежести. Фарш от "Азбуки вкуса" и "Рококо" также был несвежим и имел неприятный запах. В продукте компании "Троекурово" были найдены кишечная палочка и листерии, а куриный фарш от "Чернышихинского мяса" содержал кишечную палочку и сальмонеллы.
Эти результаты указывают на несоответствие качественных характеристик для многих марок куриного фарша, поэтому потребителям рекомендуется быть внимательными при покупке и приготовлении полуфабрикатов.