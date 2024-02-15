Теперь готовлю творожную запеканку только так: нашла рецепт в старом доме бабушки
- 15:30 15 февраля
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- Служба новостей
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Этот домашний рецепт творожной запеканки принесет вам уют и воспоминания о вкусе детства, а также станет отличным выбором для семейного ужина или десерта.
Ингредиенты:
— 500 г творога.
— 3 яйца.
— 100 г сахара.
— 50 г манной крупы.
— 50 г сливочного масла.
— 1 ч.л. ванильного экстракта (опционально).
— щепотка соли.
Рецепт:
1. Подготовка ингредиентов:
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Выложите форму для запекания маслом или покройте ее пергаментом.
- Приготовление теста:
- В большой миске смешайте творог, сахар, яйца, манную крупу и ванильный экстракт (если используете) до получения однородной массы.
- Добавьте щепотку соли для подчеркивания вкуса.
2. Запекание:
- Вылейте смесь в подготовленную форму.
- Равномерно распределите сливочное масло по поверхности смеси.
- Поставьте форму в разогретую духовку и запекайте запеканку в течение 40-45 минут, или до золотистого цвета и полного пропекания.
3. Подача:
- Дайте запеканке немного остыть перед подачей.
- Подавайте теплую запеканку, посыпанную свежими фруктами, ягодами или клубникой сверху, а также с добавлением сгущенного молока или взбитых сливок по желанию.