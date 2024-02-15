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Теперь готовлю творожную запеканку только так: нашла рецепт в старом доме бабушки

Теперь готовлю творожную запеканку только так: нашла рецепт в старом доме бабушки freepik.com

Этот домашний рецепт творожной запеканки принесет вам уют и воспоминания о вкусе детства, а также станет отличным выбором для семейного ужина или десерта.

Ингредиенты:

— 500 г творога.

— 3 яйца.

— 100 г сахара.

— 50 г манной крупы.

— 50 г сливочного масла.

— 1 ч.л. ванильного экстракта (опционально).

— щепотка соли.

Рецепт:

1. Подготовка ингредиентов:

  • Разогрейте духовку до 180°C.
  • Выложите форму для запекания маслом или покройте ее пергаментом.
  • Приготовление теста:
  • В большой миске смешайте творог, сахар, яйца, манную крупу и ванильный экстракт (если используете) до получения однородной массы.
  • Добавьте щепотку соли для подчеркивания вкуса.

2. Запекание:

  • Вылейте смесь в подготовленную форму.
  • Равномерно распределите сливочное масло по поверхности смеси.
  • Поставьте форму в разогретую духовку и запекайте запеканку в течение 40-45 минут, или до золотистого цвета и полного пропекания.

3. Подача:

  • Дайте запеканке немного остыть перед подачей.
  • Подавайте теплую запеканку, посыпанную свежими фруктами, ягодами или клубникой сверху, а также с добавлением сгущенного молока или взбитых сливок по желанию.

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