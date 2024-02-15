Белгород подвергся обстрелу: сообщается о 9 погибших, из них двое детей
- 14:23 15 февраля
- 16+
- Елизавета Петрова
Сегодня утром Белгород оказался под обстрелом, в результате которого погибли девять человек, из них двое детей.
Один из снарядов попал в торговый центр «Линия», который расположен в самом центре города.
Очевидцы также сообщают о еще одной ракете, которая упала во дворе жилого дома на улице Попова. В результате этого удара погибла пожилая женщина, а два подъезда и припаркованные автомобили получили серьезные повреждения. Обломки ракеты образовали во дворе воронку глубиной около метра.
Также зафиксированы попадания в районе школы №19, где повреждены окна и кровля здания. К счастью, в этот момент учащихся и сотрудников в школе не было. Стекла выбиты и в нескольких близлежащих домах.
Правоохранительные органы уже начали проводить следственные действия, чтобы выяснить обстоятельства этого ужасного происшествия и найти виновных. Сотрудники МЧС активно работают на месте происшествия, ликвидируя последствия удара и оказывая помощь пострадавшим.