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Белгород подвергся обстрелу: сообщается о 9 погибших, из них двое детей

Белгород подвергся обстрелу: сообщается о 9 погибших, из них двое детейСкрин видео телеграм-канала SHOT

Сегодня утром Белгород оказался под обстрелом, в результате которого погибли девять человек, из них двое детей.

Один из снарядов попал в торговый центр «Линия», который расположен в самом центре города.

Очевидцы также сообщают о еще одной ракете, которая упала во дворе жилого дома на улице Попова. В результате этого удара погибла пожилая женщина, а два подъезда и припаркованные автомобили получили серьезные повреждения. Обломки ракеты образовали во дворе воронку глубиной около метра.

Также зафиксированы попадания в районе школы №19, где повреждены окна и кровля здания. К счастью, в этот момент учащихся и сотрудников в школе не было. Стекла выбиты и в нескольких близлежащих домах.

Правоохранительные органы уже начали проводить следственные действия, чтобы выяснить обстоятельства этого ужасного происшествия и найти виновных. Сотрудники МЧС активно работают на месте происшествия, ликвидируя последствия удара и оказывая помощь пострадавшим.

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