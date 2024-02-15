Убивают психику: 5 фраз, которые строго запрещено говорить детям

Фото из архива "Про Города"

Дети, как губки, впитывают все, что им говорят взрослые, особенно значимые для них родители. Они воспринимают слова и фразы взрослых как непреложную истину, поэтому эти слова могут иметь огромное влияние на их самооценку, отношения с окружающими и будущее. Вот несколько примеров фраз, которые следует избегать при общении с детьми:

1. "Вот дочь (сын) моей подруги ведет себя хорошо!" - Эта фраза может посеять семена конкуренции и неуверенности в ребенке. Сравнивая его с другими детьми, родители могут заставить его чувствовать себя неадекватным и недостаточно хорошим.

2. "Прекрати плакать/злиться/переживать по этому поводу" - Все эмоции у детей важны и полезны. Подавление или запрет на выражение чувств может привести к эмоциональным проблемам в будущем, таким как тревожность, депрессия или невроз.

3. "Ничего толкового из тебя не выйдет, в кого ты такой?" - Эта фраза может передать ребенку сообщение о его неудачности и нежелательности. Ребенок начинает чувствовать себя недооцененным и не любимым, что может привести к низкой самооценке и проблемам в отношениях с другими людьми.

4. "Мы для тебя столько всего сделали, а ты не благодарный(ая)" - Если родители делают что-то ради своего ребенка, то они должны делать это из любви, а не ожидая благодарности в будущем. Эта фраза больше похожа на манипуляцию и внушение чувства вины, чем на заботу о ребенке.