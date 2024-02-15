Такой шанс дается очень редко: Володина назвала три знака, которых февраль щедро наградит

По словам Василисы Володиной, вторая половина февраля приготовила приятные сюрпризы для представителей трех знаков зодиакального круга. Близнецы находятся в самом счастливом периоде. В работе и в любви им будет везти, и в жизни в целом все будет складываться наилучшим образом. Они могут ожидать ценные подарки от близких, а на работе возможны премии и новые прибыльные проекты. Деньги могут поступить от неожиданных источников.

Водолеям обещается яркий конец февраля. Их финансы увеличатся вдвое, если они смогут сохранить контроль. Вплоть до конца весны у Водолеев не будет недостатка в чем-либо, так как планеты будут находиться в благоприятном положении.

Стрельцам придет неожиданная прибыль, о которой они не могли и мечтать. В этом феврале у них появятся новые ценные идеи, и они будут испытывать ощущение счастья, которое пребудет с ними надолго.