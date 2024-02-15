В Сыктывкаре произошел пожар в многоквартирном доме: есть пострадавший
- 12:40 15 февраля
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- Елизавета Петрова
Фото регионального ГУ МЧС
В Сыктывкаре произошел пожар в многоквартирном доме на улице 65 лет Победы. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС по Коми.
14 февраля поступило сообщение о возгорании в одной из квартир этого дома. К счастью, на момент прибытия пожарных, 20 человек уже успели самостоятельно покинуть здание.
Однако, в результате происшествия, один мужчина, родившийся в 1971 году, получил травмы. Для тушения пожара были мобилизованы 29 пожарных и 7 специализированных пожарных машин.
Несмотря на быструю реакцию и усилия спасателей, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Причиной пожара, по данным спасательного ведомства, стало неосторожное обращение с огнем.