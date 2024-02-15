В Сыктывкаре произошел пожар в многоквартирном доме: есть пострадавший

В Сыктывкаре произошел пожар в многоквартирном доме на улице 65 лет Победы. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС по Коми.

14 февраля поступило сообщение о возгорании в одной из квартир этого дома. К счастью, на момент прибытия пожарных, 20 человек уже успели самостоятельно покинуть здание.