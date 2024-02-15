В Сыктывкаре задержали нелегального перевозчика
- 12:26 15 февраля
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- Елизавета Петрова
Автобус выполнял регулярные перевозки под видом заказных, а также нарушал скоростной режим на трассе. Об этом сообщает Минэкономразвития Коми.
По результатам проверки выявлена схема, по которой нелегальный перевозчик действовал: водитель брал на борт пассажиров, которые на самом деле являлись постоянными клиентами регулярного маршрута, а документы оформлялись как на заказные перевозки.
Такая практика не только позволяла перевозчику избегать уплаты налогов, но и ставила под угрозу жизни пассажиров, так как автобус не проходил необходимый технический осмотр и страховку.
В отношении нелегального перевозчика составлены протоколы о нарушении законодательства в сфере транспортных перевозок и нарушении правил дорожного движения. Автобус, на котором осуществлялись нарушения, отправлен на штрафную стоянку до выяснения всех обстоятельств дела.