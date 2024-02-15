В Сыктывкаре задержали нелегального перевозчика

Автобус выполнял регулярные перевозки под видом заказных, а также нарушал скоростной режим на трассе. Об этом сообщает Минэкономразвития Коми.

По результатам проверки выявлена схема, по которой нелегальный перевозчик действовал: водитель брал на борт пассажиров, которые на самом деле являлись постоянными клиентами регулярного маршрута, а документы оформлялись как на заказные перевозки.