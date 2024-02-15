Житель Сыктывкара отдал мошенникам больше 700 тысяч рублей при "покупке" снегохода

Пенсионер в Сыктывкаре лишился больше 700 тысяч рублей, пытаясь приобрести снегоход через интернет. По этому факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают в региональном УМВД.

55-летний пенсионер нашел объявление на одном из сайтов, после чего связался с продавцом. Аккаунт продавца оказался полной копией аккаунта существующей компании, что вызвало доверие покупателя.