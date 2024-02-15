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Житель Сыктывкара отдал мошенникам больше 700 тысяч рублей при "покупке" снегохода

Житель Сыктывкара отдал мошенникам больше 700 тысяч рублей при "покупке" снегоходаФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Пенсионер в Сыктывкаре лишился больше 700 тысяч рублей, пытаясь приобрести снегоход через интернет. По этому факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают в региональном УМВД.

55-летний пенсионер нашел объявление на одном из сайтов, после чего связался с продавцом. Аккаунт продавца оказался полной копией аккаунта существующей компании, что вызвало доверие покупателя.

Пенсионер перевел на посторонний счет 710 тысяч рублей, рассчитывая вскоре получить товар. Однако снегоход так и не был доставлен, а продавец перестал выходить на связь. В результате мужчина обратился в полицию, и в отношении мошенников было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").

налогичная ситуация произошла в Курской области, где девятилетняя девочка стала жертвой интернет-преступника. Девочка искала способ получить бонусы в любимой онлайн-игре и перешла по ссылке, опубликованной в мессенджере.

С ней связался незнакомец, который представился менеджером чата. Мошенник убедил девочку войти во все банковские приложения на телефоне матери и перевести деньги на указанные им счета. В результате преступнику удалось заполучить 800 тысяч рублей.

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