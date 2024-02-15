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Эта привычка за столом сразу выдает низкий интеллект человека

Эта привычка за столом сразу выдает низкий интеллект человекаФото из архива "Про Города"

Если вы хотите лучше узнать человека - сходите с ним в кафе. Его повадки за столом выдадут его недостатки и достоинства, портал psiholog рассказал об одной из привычек недалеких людей .

Один из признаков, указывающих на недалекость человека, может быть его неспособность или неохота пробовать новое и избегать перемен. Например, если вы посещаете ресторан, в котором никогда не были ранее, а ваш спутник сразу же делает обычный заказ, не открывая меню, это может свидетельствовать о его неохоте выходить за пределы привычного и избегать новых опытов. Такое поведение может указывать на низкий уровень интеллекта и боязнь делать шаги в новом направлении.

Однако, важно помнить, что оценка интеллекта и характера человека по одному признаку, такому как поведение в ресторане, может быть недостаточно точной и справедливой. Человеческая натура сложна, и мы должны учитывать множество факторов и обстоятельств, чтобы сделать более полное представление о человеке.

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