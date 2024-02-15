Повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве в Коми получают 1,5 тысячи человек
- 09:55 15 февраля
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- Елизавета Петрова
В Коми повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве получают 1,5 тысячи человек. За полгода число получателей сократилось на тысячу. Об этом сообщают в пресс-службе отделения Социального фонда по республике
Привилегия распространяется на неработающих пенсионеров, проживающих в сельских населенных пунктах и имеющих не менее 30-летнего стажа в аграрной сфере. Согласно имеющейся статистике, полгода назад получателей данной доплаты насчитывалось 2449 человек.
При установлении повышения учитывается работа по специальным профессиям и должностям, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации. Этот список включает в себя около 500 специальностей, среди которых механизаторы, мастера машинного доения и слесари по ремонту сельскохозяйственной техники.
Стаж в сельском хозяйстве учитывается, даже если период работы приходился на время до 1 января 1992 года и не зависел от конкретного наименования должности или специальности, если деятельность осуществлялась в колхозе, совхозе, крестьянском хозяйстве или сельскохозяйственной артели.
Размер повышения составляет 25% от фиксированной выплаты, которая является частью страховой пенсии по старости или инвалидности. Средний размер пенсии с учетом доплаты за работу в сельском хозяйстве в настоящее время составляет 33,7 тысяч рублей. Для сравнения, полгода назад этот показатель составлял 24,8 тысяч рублей.
При наличии соответствующих оснований повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии устанавливается автоматически при назначении страховой пенсии, без необходимости подачи дополнительных заявлений или предоставления справок.
С 2022 года повышенная пенсия сохраняется даже в случае изменения места жительства и переезда пенсионера из сельской местности в город.
Граждане, желающие получить подробную консультацию по вопросам, связанным с повышенными пенсиями за работу в сельском хозяйстве, могут обратиться в любую клиентскую службу Социального фонда России по предварительной записи. Также можно связаться с контакт-центром по телефону 8-800-200-07-66.