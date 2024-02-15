Повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве в Коми получают 1,5 тысячи человек

В Коми повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве получают 1,5 тысячи человек. За полгода число получателей сократилось на тысячу. Об этом сообщают в пресс-службе отделения Социального фонда по республике

Привилегия распространяется на неработающих пенсионеров, проживающих в сельских населенных пунктах и имеющих не менее 30-летнего стажа в аграрной сфере. Согласно имеющейся статистике, полгода назад получателей данной доплаты насчитывалось 2449 человек.