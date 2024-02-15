С 16 февраля пенсионеров, стаж которых превышает 20 лет, ожидает серьезный сюрприз

16 февраля было объявлено о приятном сюрпризе для пожилых людей, который позволяет им получить заслуженное признание за годы труда. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева сообщила о том, что судьи в одном из регионов страны приняли решение о присвоении звания "ветеран труда" гражданам.

Ранее одна женщина, имеющая 30-летний стаж работы в государственной структуре, пыталась получить это звание, но ей был отказано социальной защитой, поскольку ее почетная грамота не считалась ведомственной наградой, требуемой для присвоения статуса "ветеран труда" на региональном уровне.