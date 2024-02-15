С 16 февраля пенсионеров, стаж которых превышает 20 лет, ожидает серьезный сюрприз
- 10:00 15 февраля
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- Служба новостей
16 февраля было объявлено о приятном сюрпризе для пожилых людей, который позволяет им получить заслуженное признание за годы труда. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева сообщила о том, что судьи в одном из регионов страны приняли решение о присвоении звания "ветеран труда" гражданам.
Ранее одна женщина, имеющая 30-летний стаж работы в государственной структуре, пыталась получить это звание, но ей был отказано социальной защитой, поскольку ее почетная грамота не считалась ведомственной наградой, требуемой для присвоения статуса "ветеран труда" на региональном уровне.
Однако женщина не согласилась с отказом и обратилась в суд. Судьи приняли решение, что почетная грамота может рассматриваться как ведомственная награда, и все требования для присвоения звания "ветеран труда" были выполнены.
Таким образом, с 16 февраля пожилые люди, у которых есть соответствующий стаж работы, имеют возможность получить звание "ветеран труда". Это даст им право на льготы и дополнительные выплаты к пенсии.