Не работающих пенсионеров ошарашили новостью: с 16 февраля ждет неожиданный сюрприз
- 09:40 15 февраля
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- Служба новостей
Важное изменение было объявлено для пожилых россиян, которое может повлиять на их жизнь. Теперь пенсионеры имеют возможность получить компенсацию для газификации своего жилья. Ранее такая компенсация была доступна только определенным категориям граждан, но теперь она стала доступна всем пенсионерам.
Многие регионы уже начали подтверждать это право. Например, в Якутии местные власти предлагают финансовую поддержку пожилым людям для газификации их жилья. Однако для получения этой компенсации есть некоторые условия.
Одно из условий заключается в том, что пенсионер не должен работать нигде, кроме получения пенсии. Также, пожилой человек должен жить в квартире или доме один или с неработающими пенсионерами в составе семьи. Общий доход заявителя не должен превышать 45 тысяч рублей. Большинство пенсионеров соответствуют этим условиям.
Заявление на получение компенсации можно подать с 8 февраля. Это важное изменение позволяет пожилым людям получить дополнительную финансовую поддержку для газификации своего жилья, что может быть полезным и значимым для многих пенсионеров.