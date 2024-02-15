Не работающих пенсионеров ошарашили новостью: с 16 февраля ждет неожиданный сюрприз

Важное изменение было объявлено для пожилых россиян, которое может повлиять на их жизнь. Теперь пенсионеры имеют возможность получить компенсацию для газификации своего жилья. Ранее такая компенсация была доступна только определенным категориям граждан, но теперь она стала доступна всем пенсионерам.

Многие регионы уже начали подтверждать это право. Например, в Якутии местные власти предлагают финансовую поддержку пожилым людям для газификации их жилья. Однако для получения этой компенсации есть некоторые условия.