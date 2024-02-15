В ДТП с большегрузом на трассе в Коми пострадала полугодовалая девочка
- 09:00 15 февраля
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- Татьяна Зубова
В Прилузском районе в ДТП с большегрузом пострадала полугодовалая девочка. Об этом сообщили в УГБДД МВД по Коми
По информации Госавтоинспекции, авария случилась вчера, 14 февраля, около половины первого ночи. 30-летняя авто-леди, находясь за рулем Chery, двигалась со стороны Кирова в Сыктывкар. На 603-м километре автодороги "Вятка" женщина не смогла справиться с управлением и "влетела" в МАЗ с прицепом, что остановился на трассе для ремонта.
В результате ДТП виновница аварии получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану переносицы.
Пассажиры легкового авто также травмированы. Черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы грудной клетки слева и правой голени диагностировали у 34-летнего пассажира. Девушка (21 год) также получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Кроме этого, у пострадавшей оказались травмированы мягкие ткани лица и нос.
Шестимесячная девочка, что в момент аварии находилась на коленях у девушки, получила травмы головы, в том числе черепно-мозговую травму и сотрясением мозга. Двухлетнему пассажиру, что сидел рядом, также диагностировали черепно-мозговую травму. Сотрясение мозга остается под вопросом. Всех пострадавших, кроме мальчика, направили в больницу для прохождения лечения.