В ДТП с большегрузом на трассе в Коми пострадала полугодовалая девочка

В Прилузском районе в ДТП с большегрузом пострадала полугодовалая девочка. Об этом сообщили в УГБДД МВД по Коми

По информации Госавтоинспекции, авария случилась вчера, 14 февраля, около половины первого ночи. 30-летняя авто-леди, находясь за рулем Chery, двигалась со стороны Кирова в Сыктывкар. На 603-м километре автодороги "Вятка" женщина не смогла справиться с управлением и "влетела" в МАЗ с прицепом, что остановился на трассе для ремонта.