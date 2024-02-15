В Сосногорске обнаружили тело мертвого мужчины, погибшего от рук собственной матери
- 06:30 15 февраля
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- Татьяна Зубова
В Сосногорске местную жительницу подозревают в убийстве собственного сына. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
По версии сотрудников ведомства, в квартире одного из домов поселка Керка 51-летняя женщина распивала спиртное в компании своего сына. В какой-то момент семейный вечер обернулся скандалом. Разъяренная родительница, поддавшись эмоциям, схватила нож и дважды вонзила его в оппонента. От обильной кровопотери 31-летний сын скончался на месте.
Правоохранители задержали женщину. В настоящий момент в отношении нее избирается мера пресечения. Следователи осмотрели помещение, в котором произошло убийство, а также изъяли оружие преступления. Теперь матери грозит уголовная ответственность по статье "умышленное причинение смерти другому человеку".