В Сосногорске обнаружили тело мертвого мужчины, погибшего от рук собственной матери

В Сосногорске местную жительницу подозревают в убийстве собственного сына. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По версии сотрудников ведомства, в квартире одного из домов поселка Керка 51-летняя женщина распивала спиртное в компании своего сына. В какой-то момент семейный вечер обернулся скандалом. Разъяренная родительница, поддавшись эмоциям, схватила нож и дважды вонзила его в оппонента. От обильной кровопотери 31-летний сын скончался на месте.