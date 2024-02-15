Гороскоп на 15 февраля: Тельцам - тревоги и разлад, Ракам - неожиданный подарок

Фото из архива "Про Города"

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна находится в Тельце, сообщает портал sakhalife.ru. Овен (21 марта – 19 апреля) Остерегайтесь импульсивных решений, которые повлияют на ваши финансы или ваши активы сегодня, потому что вы будете склонны сделать спонтанный шаг, о котором позже можете пожалеть. Например, вы можете спонтанно купить что-то. (Сохраняйте квитанции.) Отложите важные обсуждения на другой день, чтобы избежать споров.

Телец (20 апреля – 20 мая) Сегодня вы испытываете волнение, поэтому можете оказаться в разладе с родителями, начальством и VIP-персонами. Это может быть мелочь, но, тем не менее, это тревожит. На самом деле, позже в тот же день вы можете почувствовать себя совершенно импульсивным. Думайте, прежде чем говорить или действовать.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Если вы планируете поездку сегодня, оставьте себе пространство для маневра на случай, если вам придется отменить поездку. Потому что вы можете импульсивно что-то сделать, а позже захотеть передумать. Это также относится к решениям, касающимся университетов, школьного образования, права, медицины и издательского дела.

Рак (21 июня – 22 июля)

Будьте осторожны с вопросами, касающимися общего имущества, налогов, долгов и наследства, потому что сегодня вы можете принять быстрое решение, которое повлияет на эти области. Если да, убедитесь, что вы знаете, что делаете. Споры возможны. С другой стороны, вам может прийти неожиданный подарок.

Лев (23 июля — 22 августа)

Люди замечают вас сегодня и они обязательно заметят публичный спор. (Сценический шепот или громкое шипение.) Из-за этого, постарайтесь быть терпеливым по отношению к партнерам и близким друзьям, даже если вы чувствуете раздражение. В конце концов, ваша публика смотрит.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Избегайте сегодня ссор с коллегами и клиентами или всего, что связано с вашей работой. Аналогичным образом могут возникнуть ссоры, связанные с домашним животным или даже с медицинскими работниками. Вместо этого сосредоточьтесь на чем-то другом. Измените свой распорядок дня сегодня. Отправляйтесь туда, где вы никогда раньше не были.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Родители должны сегодня быть терпеливыми со своими детьми, терпение – это ключ. Точно так же романтические партнеры сегодня должны быть терпеливы друг к другу, потому что это сбой, который быстро пройдет.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня вам придется пройти больше половины пути, общаясь с другими, а это значит, что вы должны поощрять в себе чувство сотрудничества. Будьте терпеливы и склонны к примирению, особенно в общении с партнерами и членами семьи. Так вы будете счастливее и не пожалеете.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

У вас есть мнения и мысли о многих вещах, потому что вы философ зодиака. Не поддавайтесь желанию вступать в споры по поводу сегодняшних проблем. Не попадайтесь на удочку. Вместо этого сосредоточьтесь на потенциальных поездках в будущем, особенно на поездках, связанных с работой.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Родители должны сегодня быть терпеливыми со своими детьми, потому что это единственный способ сохранить мир и здравомыслие. Точно так же романтические партнеры должны быть терпеливыми друг к другу, особенно в дискуссиях о совместных расходах, общих финансах и разделении труда. Денежные ссоры сегодня возникнут слишком легко. Услышьте мамино слово.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Четыре планеты сейчас находятся в вашем знаке и это придаёт силы. Однако сегодня Луна, находящаяся внизу вашей карты, находится в противоречии с этими планетами (особенно с Меркурием), поэтому вы можете быть втянуты в домашние ссоры или споры которые вам не нужны. Предупрежден — значит вооружен.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Споры и ссоры с повседневными знакомыми, братьями, сестрами и родственниками сегодня будут непростыми. Не связывайтесь с этим, потому что вы не почувствуете себя лучше. Вместо этого они истощат вас. На самом деле, это отличный день для проведения исследований или поиска ответов за кулисами. Избегайте тех, кто не заботится о ваших интересах.

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