"Морозы от -25 до -40 градусов": синоптики дали неутешительный прогноз на февраль и март

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Согласно новому прогнозу синоптиков, на территории России ожидается аномальная весна с климатической точки зрения. Изменения в погоде начнутся уже в марте. В начале весны ожидается относительно теплая погода, однако к середине марта погода изменится, и зима временно вернется. Температура в центральных регионах, таких как Москва, Тула, Калуга, Рязань, а также в городах на севере, включая Санкт-Петербург, Петрозаводск и Мурманск, опустится до минус шести градусов.

В северных районах ожидаются еще более суровые морозы. В Якутии температура может упасть до минус 35 градусов, а на севере Сибири прогнозируются морозы до минус 40 градусов уже в марте. В других регионах страны суровых морозов не ожидается, но прогнозируется обильный снегопад, особенно в Приморском крае.

Середина весны принесет еще больше аномалий. В апреле почти на всей европейской части России ожидаются дожди, а в некоторых городах, таких как Казань, Самара и Чебоксары, возможны град, сильный ветер и ливни. Южные регионы подвергнутся сильным шквальным ветрам и штормам в прибрежных районах.