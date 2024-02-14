Строительство аквапарка в столице Коми рассматривает компания Termoland

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Вопрос строительства аквапарка в Сыктывкаре рассматривался двумя инвесторами. Заместитель председателя Правительства Республики Коми Антон Виноградов сообщил об этом в ходе встречи с журналистами. Первоначально рассматривалось два варианта расположения будущего аквапарка: в Сыктывдинском районе, вблизи населенного пункта Ыб, и на Октябрьском проспекте в Сыктывкаре. Однако вариант с Сыктывдинским районом был отброшен из-за недостаточной транспортной доступности для семей без личного автомобиля.

В связи с этим было принято решение остановиться на столице Коми. Первый инвестор, компания, известная многим жителям республики по аквапарку в городе Кирове, проявила интерес к проекту. Но при анализе перспектив стало понятно, что строительство аквапарка в Сыктывкаре приведет к снижению потока посетителей из Коми в кировский аквапарк.

Впоследствии вышел на связь второй инвестор - компания Termoland, которая недавно построила аквапарк в Зеленограде Московской области, а также владеет аквапарками в Москве. Эта компания проявила заинтересованность в проекте.

В настоящее время вопрос строительства аквапарка прорабатывается совместно с центром "Мой бизнес". Инвестор видит покупательский потенциал жителей Сыктывкара и Коми.