Избегайте этого в Сретение Господне, если не хотите обнищать: народные приметы на 15 февраля

15 февраля православные христиане отмечают Сретение Господне, также известное как Громница. В этот день празднуется первая встреча святого старца Симеона с младенцем Иисусом, пишет klops.ru.

Согласно народным преданиям, в грядущий четверг есть несколько вещей, которые следует избегать: