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Избегайте этого в Сретение Господне, если не хотите обнищать: народные приметы на 15 февраля

Избегайте этого в Сретение Господне, если не хотите обнищать: народные приметы на 15 февраляФото из архива PG11.ru

15 февраля православные христиане отмечают Сретение Господне, также известное как Громница. В этот день празднуется первая встреча святого старца Симеона с младенцем Иисусом, пишет klops.ru.

Согласно народным преданиям, в грядущий четверг есть несколько вещей, которые следует избегать:

  1. Работать в огороде, копать землю и рубить деревья. Поверья говорят, что это может привести к неурожайному году.
  2. Посещать баню, так как считается, что в этот день можно подхватить различные болезни.
  3. Класть деньги на стол, поскольку считается, что семья не будет иметь достатка в течение года.
  4. Ругать кого-либо, поскольку верится, что негатив вернется обратно в тройном размере.
  5. Скучать, грустить, плакать, страдать и жаловаться на свою судьбу. Поверья утверждают, что такое поведение может привлечь большие несчастья.

Также в этот день существуют приметы погоды:

  • Теплая погода указывает на раннюю весну.
  • Морозы предвещают затяжную весну.
  • Много сосулек на крышах говорит о годе с хорошим урожаем.
  • Если на небе много звезд, весна наступит позже обычного.
  • Много облаков на небе может свидетельствовать о похолодании.

Важно отметить, что эти верования основаны на народных представлениях и суевериях, и каждый может относиться к ним по своему усмотрению.

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