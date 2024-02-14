Избегайте этого в Сретение Господне, если не хотите обнищать: народные приметы на 15 февраля
- 18:10 14 февраля
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- Служба новостей
Фото из архива PG11.ru
15 февраля православные христиане отмечают Сретение Господне, также известное как Громница. В этот день празднуется первая встреча святого старца Симеона с младенцем Иисусом, пишет klops.ru.
Согласно народным преданиям, в грядущий четверг есть несколько вещей, которые следует избегать:
- Работать в огороде, копать землю и рубить деревья. Поверья говорят, что это может привести к неурожайному году.
- Посещать баню, так как считается, что в этот день можно подхватить различные болезни.
- Класть деньги на стол, поскольку считается, что семья не будет иметь достатка в течение года.
- Ругать кого-либо, поскольку верится, что негатив вернется обратно в тройном размере.
- Скучать, грустить, плакать, страдать и жаловаться на свою судьбу. Поверья утверждают, что такое поведение может привлечь большие несчастья.
Также в этот день существуют приметы погоды:
- Теплая погода указывает на раннюю весну.
- Морозы предвещают затяжную весну.
- Много сосулек на крышах говорит о годе с хорошим урожаем.
- Если на небе много звезд, весна наступит позже обычного.
- Много облаков на небе может свидетельствовать о похолодании.
Важно отметить, что эти верования основаны на народных представлениях и суевериях, и каждый может относиться к ним по своему усмотрению.