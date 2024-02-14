Сыктывкарские школьники приняли участие в акции "Письмо солдату"
- 17:34 14 февраля
- 6+
- Елизавета Петрова
В преддверии Дня защитника Отечества образовательные учреждения Сыктывкара сплотились, чтобы провести акцию "Письмо солдату", призванную выразить благодарность всем тем, кто сейчас мужественно исполняет свой воинский долг, защищая нашу страну и обеспечивая мирное небо над нашими головами.
Акция не ограничилась только словами поддержки – она стала возможностью для школьников проявить свою признательность и поднять боевой дух солдат. Письмо на фронт – это не просто слова поддержки, а послание, несущее в себе частичку тепла и уважения к каждому военнослужащему.
Дети с энтузиазмом принялись за написание писем, вкладывая в каждое слово свою искренность и признание отваги и самоотдачи тех, кто стоит на страже нашей безопасности. Эти письма стали невидимыми нитями, соединившими сердца школьников и сердца защитников нашей Родины.
В акции приняли участие более 3000 ребят. Все они с любовью и уважением писали свои послания, понимая значимость своей миссии.