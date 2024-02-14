Сыктывкарские школьники приняли участие в акции "Письмо солдату"

В преддверии Дня защитника Отечества образовательные учреждения Сыктывкара сплотились, чтобы провести акцию "Письмо солдату", призванную выразить благодарность всем тем, кто сейчас мужественно исполняет свой воинский долг, защищая нашу страну и обеспечивая мирное небо над нашими головами.

Акция не ограничилась только словами поддержки – она стала возможностью для школьников проявить свою признательность и поднять боевой дух солдат. Письмо на фронт – это не просто слова поддержки, а послание, несущее в себе частичку тепла и уважения к каждому военнослужащему.