В сыктывкарском микрорайоне Орбита построят "ультрасовременную" школу

В Сыктывкаре готовятся к строительству "ультрасовременной" школы в Орбите. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Как рассказал в видеообращении 14 февраля глава Коми Владимир Уйба, подрядчик уже приступил к подготовительным работам – устанавливается ограждение, обустраивается строительный городок.

Новое здание станет дополнительным корпусом школы № 3 и будет состоять из двух зданий — 3-этажного и 4-этажного, соединенных переходами. Такое решение было принято в связи с непростым ландшафтом участка, предоставленного городом для строительства.

В школе будут созданы условия для обучения школьников всех возрастов — с 1 по 11 классы, всего будет сформировано 33 класса. Это будет современная, высокотехнологичная и экологичная школа, отвечающая всем современным требованиям и стандартам.

В школе будут оборудованы специализированные кабинеты и лаборатории, мастерские, библиотечно-информационный центр, пространства для занятия физкультурой, два малых и один большой спортивных зала, плавательный бассейн, класс хореографии, две студии искусства и дизайна, издательский центр и фотостудия.

Школьное телевидение обеспечит информационное освещение школьной жизни. Также учреждение будет оснащено всем необходимым оборудованием для проектной и исследовательской деятельности, профильного инженерного и медико-биологического образования.

Школьники среднего и старшего звена смогут проходить профильное обучение в классах инженерно-технологической, медико-биологической и медиа направленностей. Дети смогут заниматься инженерной графикой, 3Д-моделированием и прототипированием, робототехникой, конструированием, использовать возможности виртуальной реальности и голографии.

Территория вокруг школы будет благоустроена по современным стандартам с установкой спортивных уличных тренажеров, универсальной физкультурно-спортивной площадки для игры в волейбол, баскетбол, футбол, а также беговой дорожки на 200 метров.

Также будут предусмотрены зоны отдыха, озеленение и возможно даже установка площадки для выгула собак, с целью формирования ответственного отношения к животным.

При проектировании школы будет уделено особое внимание детям с ограниченными возможностями здоровья. Для них будет создана безбарьерная среда с пандусами, лифтами, тактильными указателями и другими вспомогательным оборудованием.

Ожидается, что строительство новой школы завершится в 2024 году. Эта школа станет не просто образовательным учреждением, а настоящим центром развития и творчества для школьников Сыктывкара.