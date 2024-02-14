Росконтроль назвал марки сливочного масла, в которых больше всего "пальмы"
- 17:00 14 февраля
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- Служба новостей
Росконтроль провел обширные проверки сливочного масла и выявил, что некоторые образцы содержат нежелательные ингредиенты, включая пальмовое масло. Чтобы опровергнуть стереотип о низком качестве недорогого сливочного масла, эксперты отправили образцы на анализ в лабораторию.
Результаты проверки показали, что недорогое сливочное масло также может быть высокого качества и натуральным. Из 31 проверенной марки только четыре марки - масло "Радость вкуса", "Экомилк", "Белорусское" и Valuiki - полностью соответствуют требованиям. Эксперты рекомендуют без опасений выбирать эти бренды.
Однако у других марок возникли серьезные вопросы, особенно относительно натуральности продукта. Многие производители экономят на сырье и производят масло с низким содержанием сливок или даже без них. Некоторые марки, такие как "Традиционное" из Курска и масло, произведенное в Мытищах, оказались смесью растительных и животных жиров, включая пальмовое масло и говяжий жир. Рекомендуется избегать приобретения таких продуктов, чтобы не нанести вред своему здоровью.
Таким образом, проверка Росконтроля подчеркнула, что не все недорогие марки сливочного масла являются качественными и натуральными. Покупателям рекомендуется обращать внимание на рекомендованные бренды, которые полностью соответствуют требованиям, и избегать марок, вызывающих сомнения в своей натуральности и содержании животных жиров или пальмового масла, сообщает ngnovoros.ru.