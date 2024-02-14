Росконтроль назвал марки сливочного масла, в которых больше всего "пальмы"

Росконтроль провел обширные проверки сливочного масла и выявил, что некоторые образцы содержат нежелательные ингредиенты, включая пальмовое масло. Чтобы опровергнуть стереотип о низком качестве недорогого сливочного масла, эксперты отправили образцы на анализ в лабораторию.

Результаты проверки показали, что недорогое сливочное масло также может быть высокого качества и натуральным. Из 31 проверенной марки только четыре марки - масло "Радость вкуса", "Экомилк", "Белорусское" и Valuiki - полностью соответствуют требованиям. Эксперты рекомендуют без опасений выбирать эти бренды.