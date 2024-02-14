Теперь готовлю творожную запеканку только по этому рецепту: нашла рецепт в доме бабушки
- 15:30 14 февраля
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Данный рецепт творожной запеканки является прекрасным выбором для семейного ужина или десерта, который привнесет уют и воспоминания о вкусе детства.
Ингредиенты, необходимые для приготовления запеканки, включают 500 г творога, 3 яйца, 100 г сахара, 50 г манной крупы, 50 г сливочного масла, 1 ч.л. ванильного экстракта (опционально) и щепотку соли.
Для приготовления запеканки следует предварительно разогреть духовку до 180°C и подготовить форму для запекания, смазав ее маслом или покрыв пергаментом.
Далее следует приготовить тесто, смешав в большой миске творог, сахар, яйца, манную крупу и ванильный экстракт (по желанию) до получения однородной массы. Добавление щепотки соли поможет подчеркнуть вкус.
Затем следует вылить полученную смесь в подготовленную форму и равномерно распределить сливочное масло по поверхности смеси. Поставьте форму в разогретую духовку и запекайте запеканку в течение 40-45 минут, или до золотистого цвета и полного пропекания.
После запекания дайте запеканке немного остыть перед подачей. Теплую запеканку можно подавать, посыпав свежими фруктами, ягодами или клубникой сверху, а также с добавлением сгущенного молока или взбитых сливок по желанию.
Таким образом, приготовление творожной запеканки по данному рецепту позволит вам насладиться вкусным десертом и создать уютную атмосферу, напоминающую вкус детства.