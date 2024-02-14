Сторож из Сыктывкара вложил в фейковую инвестиционную площадку свыше 1,7 миллиона рублей 

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

41-летний сторож бюджетной организации из Сыктывкара стал жертвой мошеннической схемы, потеряв более 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщают в региональном УМВД.

Начав искать подработку в интернете, мужчина наткнулся на предложение финансового эксперта в социальных сетях, который обещал быстрый и легкий способ приумножить капитал с минимальным риском.