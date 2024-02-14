Сторож из Сыктывкара вложил в фейковую инвестиционную площадку свыше 1,7 миллиона рублей
- 15:14 14 февраля
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- Елизавета Петрова
41-летний сторож бюджетной организации из Сыктывкара стал жертвой мошеннической схемы, потеряв более 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщают в региональном УМВД.
Начав искать подработку в интернете, мужчина наткнулся на предложение финансового эксперта в социальных сетях, который обещал быстрый и легкий способ приумножить капитал с минимальным риском.
Поверив обещаниям афериста, мужчина подключился к инвестиционной платформе и следовал его инструкциям. Мошенник отправлял обучающие материалы, рекомендовал прибыльные активы и демонстрировал красочные графики и диаграммы, показывающие рост дохода на виртуальном счете.
Когда вложения неопытного инвестора превысили 1 миллион рублей, он попытался вывести часть прибыли, но мошенник помешал этому, используя различные предлоги и убеждая его продолжать вкладывать деньги.
В итоге злоумышленнику удалось выманить у потерпевшего более 1,7 миллиона рублей, из которых 278 тысяч были личными накоплениями, 750 тысяч были взяты в кредит, а остальные были одолжены у знакомых и родственников.
Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию Сыктывкара с заявлением о хищении денег. Все переводы потерпевший совершал на карты физических лиц по номерам телефонов, зарегистрированным в Татарстане, Ульяновской и Белгородской областях.
Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".