В Айкино устраняют утечку на водоводе: в детском саду и школе нет водоснабжения
- 14:48 14 февраля
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- Елизавета Петрова
13 февраля в селе Айкино Усть-Вымского района произошла коммунальная авария, в результате которой жители остались без холодной воды. Повреждение было обнаружено на участке водовода, что привело к прекращению водоснабжения во всем селе.
Администрация района отреагировала сообщением, что произошла утечка на участке водовода и холодное водоснабжение будет восстановлено до 22:00 13 февраля. Но утром 14 февраля администрация обновила информацию: работы по восстановлению холодного водоснабжения на объекте водовода продолжаются.
Авария вызвала беспокойство у местных жителей, особенно родителей, чьи дети посещают детский сад и школу. Школу закрыли из-за отсутствия доступа к воде, а детский сад продолжил свою работу, организовав подвоз воды для приготовления пищи и санитарных нужд.
Местная администрация отреагировала на ситуацию и организовала бесплатную выдачу бутилированной воды для жителей села.
Раздача воды осуществляется в нескольких точках сегодня 10:00, включая фойе администрации района, магазин "По пути" и другие магазины села. Кроме того, организован подвоз воды на дом для тех, кто не может самостоятельно добраться до пунктов выдачи.