В Айкино устраняют утечку на водоводе: в детском саду и школе нет водоснабжения

13 февраля в селе Айкино Усть-Вымского района произошла коммунальная авария, в результате которой жители остались без холодной воды. Повреждение было обнаружено на участке водовода, что привело к прекращению водоснабжения во всем селе.

Администрация района отреагировала сообщением, что произошла утечка на участке водовода и холодное водоснабжение будет восстановлено до 22:00 13 февраля. Но утром 14 февраля администрация обновила информацию: работы по восстановлению холодного водоснабжения на объекте водовода продолжаются.