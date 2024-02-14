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Жестко бьют по психике: пять настрого запрещенных фраз для родителей

Жестко бьют по психике: пять настрого запрещенных фраз для родителейФото из архива PG11.ru

Слова, которые родители говорят детям, имеют огромное влияние на их самооценку, отношения с окружающими и будущее. Дети воспринимают слова и фразы взрослых как непреложную истину. Поэтому важно избегать определенных высказываний, которые могут нанести вред ребенку.

Список фраз, которые следует избегать при общении с детьми:

  1. "Вот дочь (сын) моей подруги ведет себя хорошо!"
  2. "Прекрати плакать/злиться/переживать по этому поводу"
  3. "Ничего толкового из тебя не выйдет, в кого ты такой?"
  4. "Мы для тебя столько всего сделали, а ты не благодарный(ая)"
  5. "Ты такой же непутевый как отец (мать, дедушка и т.д.)"

Кроме того, никогда нельзя говорить следующих вещей:

  • "Ты тупой"
  • "Ты ни на что не способен"
  • "Ты всегда будешь неудачником"
  • "Ты никому не нужен"

Важно помнить, что слова имеют силу и могут оказывать долгосрочное влияние на развитие ребенка. Поэтому родители всегда должны быть осторожными в своих высказываниях и стараться говорить детям только те вещи, которые помогут им вырасти счастливыми, уверенными в себе и успешными людьми.

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