Жестко бьют по психике: пять настрого запрещенных фраз для родителей

Слова, которые родители говорят детям, имеют огромное влияние на их самооценку, отношения с окружающими и будущее. Дети воспринимают слова и фразы взрослых как непреложную истину. Поэтому важно избегать определенных высказываний, которые могут нанести вред ребенку.

Список фраз, которые следует избегать при общении с детьми: