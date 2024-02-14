Уже на следующей неделе: Новолуние подарит повышение и зарплату мечты лишь 5 избранным знакам

Полнолуние, которое состоится 24 февраля, согласно предсказаниям, может повлиять на материальное положение некоторых знаков зодиака. Вот краткий обзор того, как это может сказаться на избранных знаках:

Лев: Полнолуние будет происходить в области материального благосостояния Львов. Это может предоставить им возможность продвижения по службе и преодоления личных внутренних барьеров. Львы также могут получить поддержку от высокопоставленных лиц.