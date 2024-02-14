Эти аксессуары моментально выдают низкий интеллект человека

Существует мнение, что уровень интеллекта человека можно определить не только с помощью специальных тестов на сообразительность, но также по его украшениям, пишет progorod58.ru.

Люди, надевающие крупные аксессуары, могут быть считаемыми менее развитыми или умными. Эксперты утверждают, что такие люди пытаются компенсировать недостатки в знаниях и своем образе. Они предполагают, что чем меньше аксессуары по размеру, тем более эрудирован и интеллектуально развит человек.