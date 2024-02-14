В этой рыбе нашли огромное количество ртути: убивает печень, мозг и сердце

Рыба является вкусным и питательным продуктом, богатым белком, жирными кислотами, витаминами и минералами. Однако, не все виды рыбы одинаково полезны для здоровья. Некоторые виды рыбы могут содержать высокие концентрации ртути, что может быть опасно для организма.

Ртути является токсичным элементом, который может негативно повлиять на сердце, печень и мозг человека. Она может вызывать возбуждение и нарушение передачи нервных импульсов. Поэтому особенно важно избегать употребления рыбы с высоким содержанием ртути беременным женщинам, чтобы не повредить развитие нервной системы плода.