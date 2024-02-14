Сыктывкарец привел вора домой к своей матери

В полицию обратилась 57-летняя сыктывкарка и сообщила о том, что в ее присутствии у молодого человека похитили пять тысяч рублей. Об этом сообщает БНК.

Один из гостей, которого женщина впервые видела, в пылу ссоры внезапно напал на другого, схватив его за горло и силой завладев его сотовым телефоном. Сразу после инциндента напавший быстро удалился из дома, оставив встревоженную женщину и пострадавшего.