Сыктывкарец привел вора домой к своей матери
- 10:02 14 февраля
- 6+
- Елизавета Петрова
В полицию обратилась 57-летняя сыктывкарка и сообщила о том, что в ее присутствии у молодого человека похитили пять тысяч рублей. Об этом сообщает БНК.
Один из гостей, которого женщина впервые видела, в пылу ссоры внезапно напал на другого, схватив его за горло и силой завладев его сотовым телефоном. Сразу после инциндента напавший быстро удалился из дома, оставив встревоженную женщину и пострадавшего.
Пострадавший, подавленный обидой и страхом, не рискнул оказать сопротивление и отдал требуемую сумму, лишь бы получить свой телефон. Однако, после передачи гаджета, похититель не успокоился и исчез из вида.
Позже пенсионерка обратилась в полицию, чтобы расследовать инцидент и наказать виновного. Сотрядники уголовного розыска, в ходе расследования данного инциндента, установили личность подозреваемого. Им оказывается 58-летний местный житель, который уже имел проблемы с законом.
Выяснилось что мужчина уже успел растратить украденные деньги на спиртные напитки и развлечения. После задержания злоумышленника и его допроса, полицейские смогли вернуть телефон пострадавшему и восстанавливать хронологию событий.
Молодые люди, участвовавшие в конфликте, познакомились в одном увеселительном заведении и не были друг друга до инциндента. Поразительно, что ни пенсионерка, ни пострадавший не смогли запомнить имя или место проживания злоумышленника, что осложняло ход расследования.
Возбуждено дело по п. "г", ч.2 ст.161 Уголовного Кодекса (грабеж, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). Престпнику избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.