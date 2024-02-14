В Сыктывкаре ищут водителя, устроившего массовое ДТП

Фото БНК

В Сыктывкаре произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает БНК. Авария произошла 13 февраля около 16:00 на улице Советской. Водитель автомобиля Renault Fluence, двигаясь по улице Советской, не соблюдал безопасную дистанцию до впереди идущего Hyundai Creta и совершил столкновение с ним.

От удара Hyundai Creta откинуло на Daewoo Nexia, которая, в свою очередь, столкнулась со Skoda Octavia, остановившейся на перекрестке с улицей Бабушкина на красный сигнал светофора.