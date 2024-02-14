В Сыктывкаре ищут водителя, устроившего массовое ДТП
- 09:33 14 февраля
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- Елизавета Петрова
Фото БНК
В Сыктывкаре произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает БНК.
Авария произошла 13 февраля около 16:00 на улице Советской. Водитель автомобиля Renault Fluence, двигаясь по улице Советской, не соблюдал безопасную дистанцию до впереди идущего Hyundai Creta и совершил столкновение с ним.
От удара Hyundai Creta откинуло на Daewoo Nexia, которая, в свою очередь, столкнулась со Skoda Octavia, остановившейся на перекрестке с улицей Бабушкина на красный сигнал светофора.
В результате ДТП пострадала водитель Hyundai Creta 1975 года рождения, получившая черепно-мозговую травму и сотрясение. К счастью, госпитализация ей не потребовалась. Водитель Renault Fluence, скрывшийся с места происшествия, объявлен в розыск.