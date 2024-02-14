Не работающих пенсионеров с 15 февраля ждет крупный сюрприз
- 09:40 14 февраля
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- Служба новостей
Пожилым россиянам объявили о важном изменении, которое может повлиять на них. Теперь пенсионеры имеют возможность получить компенсацию для газификации своего жилья. Ранее такая компенсация была доступна только определенным категориям граждан, таким как ветераны или инвалиды, но сейчас она стала доступна обычным пенсионерам.
Многие регионы уже начали подтверждать это право. Например, в Якутии местные власти предлагают финансовую поддержку пожилым людям для газификации их жилья. Однако есть некоторые условия для получения этой компенсации.
Одно из условий состоит в том, что пенсионер не должен работать нигде, кроме получения пенсии. Кроме того, пожилой человек должен жить в квартире или доме один или с неработающими пенсионерами в составе семьи. Общий доход заявителя не должен превышать 45 тысяч рублей. Большинство пенсионеров соответствуют этим условиям.
Заявление на получение компенсации можно подать с 8 февраля. Это важное изменение позволяет пожилым людям получить дополнительную финансовую поддержку для газификации своего жилья, что может быть полезным и значимым для многих пенсионеров, сообщает ngnovoros.ru.