Не работающих пенсионеров с 15 февраля ждет крупный сюрприз

Пожилым россиянам объявили о важном изменении, которое может повлиять на них. Теперь пенсионеры имеют возможность получить компенсацию для газификации своего жилья. Ранее такая компенсация была доступна только определенным категориям граждан, таким как ветераны или инвалиды, но сейчас она стала доступна обычным пенсионерам.

Многие регионы уже начали подтверждать это право. Например, в Якутии местные власти предлагают финансовую поддержку пожилым людям для газификации их жилья. Однако есть некоторые условия для получения этой компенсации.