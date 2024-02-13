В Сыктывкаре на годовалого ребёнка упала раковина с тумбочкой

В Сыктывкаре произошёл несчастный случай. На годовалого ребёнка упала раковина с тумбочкой. Об этом сообщает Комиинформ со ссылкой на данные республиканской детской клинической больницы.

Случай произошел в одной из квартир в Сыктывкаре, где годовалый мальчик, играя, находился в ванной комнате. Родители незамедлительно доставили пострадавшего мальчика в детскую больницу Сыктывкара, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.