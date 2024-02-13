В Сыктывкаре на годовалого ребёнка упала раковина с тумбочкой
- 13:02 13 февраля
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В Сыктывкаре произошёл несчастный случай. На годовалого ребёнка упала раковина с тумбочкой. Об этом сообщает Комиинформ со ссылкой на данные республиканской детской клинической больницы.
Случай произошел в одной из квартир в Сыктывкаре, где годовалый мальчик, играя, находился в ванной комнате. Родители незамедлительно доставили пострадавшего мальчика в детскую больницу Сыктывкара, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Медицинские работники диагностировали у ребёнка ушиб головы и госпитализировали его в отделение нейрохирургии.
Ранее мы писали о том, что на детской площадке в Коми ребенку пробило голову.