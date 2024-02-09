В Коми дочь рабочего отсудила за погибшего на заводе отца больше полумиллиона рублей
- 08:30 9 февраля
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- Татьяна Зубова
В Сыктывкаре дочь погибшего рабочего завода отсудила 600 тысяч рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Коми.
Как уточняется в официальном релизе, станочник-распиловщик нарушил трудовую и производственную дисциплину, что и стало причиной несчастного случая. После трагедии работодатель добровольно выплатил компенсацию семье погибшего. Однако родственники посчитали эту сумму недостаточной и обратились в суд с требованием возместить им 2,2 миллиона рублей.
Суд учел во внимание выше указанные обстоятельства и посчитал заявленную сумму неадекватной, удовлетворив требования лишь частично. Размер компенсации уменьшили в несколько раз до 600 тысяч рублей.
Однако предприятие не торопилось перечислять требуемую компенсацию. Лишь после того, как судебный пристав дал предупреждение должнику об уголовной ответственности за неуплату, тот перечислил всю сумму. Это случилось за один день до истечения установленного приставом срока.