В Коми дочь рабочего отсудила за погибшего на заводе отца больше полумиллиона рублей

В Сыктывкаре дочь погибшего рабочего завода отсудила 600 тысяч рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Коми.

Как уточняется в официальном релизе, станочник-распиловщик нарушил трудовую и производственную дисциплину, что и стало причиной несчастного случая. После трагедии работодатель добровольно выплатил компенсацию семье погибшего. Однако родственники посчитали эту сумму недостаточной и обратились в суд с требованием возместить им 2,2 миллиона рублей.