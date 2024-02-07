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На Коми обрушится снег: объявлено штормовое предупреждение

На Коми обрушится снег: объявлено штормовое предупреждениеФото из архива "Pro Города"

С 18ч 07 февраля до 18ч 08 февраля по республике за исключением северо-восточных районов (Воркутинского, Интинского, Печорского, Усинского и Вуктыльского) ожидается снег (4мм -5мм за 12ч), временами с ухудшением видимости до 500-1000 м.

Районы: Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский и Сыктывкар, Усть-Вымский, Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский, Удорский, Княжпогостский, Ухтинский, Сосногорский, Усть-цилемский, Ижемский.

 

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

  • Воздержаться от туристических походов, а также от поездок и участия в массовых мероприятиях.
  • Убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.
  • Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.
  • Находясь на улице, обходите шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.
  • Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.
  • Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии.
  • Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.
  • Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снег опасно отправляться в дальние поездки.

 

Напоминаем:

  • при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";
  • в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.

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