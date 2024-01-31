В Коми по факту нападения бездомных собак на школьницу возбуждено уголовное дело

По поручению Председателя Следственного комитета РФ, следственными органами СКР по Республике Коми было возбуждено уголовное дело по факту нападения бездомных собак на девочку-подростка в районе школы №5 города Ухта. В результате этого нападения девочка получила телесные повреждения. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ (халатность).

Ответственность за организацию отлова бездомных животных на территории города Ухты несет МУ "Управление ЖКХ" администрации Ухты. Следствие проводит комплекс следственных и процессуальных мероприятий, включая запрос сведений из медицинских учреждений, полиции и диспетчерских служб о случаях нападений бездомных животных на граждан. Также изучается соответствующая документация и проводятся допросы участников уголовного судопроизводства.