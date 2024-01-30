В Коми стая собак напала на девочку у школы: ребенка покусали

В Ухте стая собак напала на девочку в районе школы №5, как сообщила мать школьницы в социальных сетях. Она рассказала, что одна из собак несколько раз укусила ее дочь за ноги, порвала куртку и утащила шапку. Ребенка отвели в больницу, где ей оказали медицинскую помощь, обработали раны и сделали уколы. Мать заявила, что подала заявление в полицию и надеется на принятие мер.

По данному случаю жители Ухты разделились на две стороны в комментариях в социальных сетях. Зоозащитники утверждали, что собаки не атакуют людей без причины. В то же время противники бездомных собак рассказывали о различных случаях нападений. Они также упомянули, что в других районах города также бывают проблемы с бродячими собаками, и предложили принимать меры, чтобы предотвратить подкармливание их и контролировать их численность.