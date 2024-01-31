Появились новые кадры с места пожара в ЛПК Жешарта

Появились новые фото с места пожара на Жешартском ЛПК, что произошел вчера вечером, 30 января. На кадрах, предоставленных ГУ МЧС по Коми, запечатлено место тления древесной пыли в вентиляционном канале.

Напомним, возгорание зафиксировали в районе 22.30. Горела кровля одного из цехов завода. При этом огонь охватил не более одного квадратного метра здания. Пожар удалось ликвидировать своими силами без привлечения спасательных служб. К 23.30 тление на объекте ликвидировали. Пострадавших и жертв нет. Предприятие работает в штатном режиме. Назначена внутренняя проверка для выяснения обстоятельств случившегося.