Житель Мари Эл уснул на тротуаре в Сыктывкаре и "заработал" уголовное дело
- 06:30 31 января
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- Татьяна Зубова
Житель Мари Эл приехал в Сыктывкар, выпил спиртное, уснул и "заработал" серьезное уголовное дело. О необычном инциденте рассказали в пресс-службе региональной Прокуратуры.
По версии следствия, летом 2023 года подозреваемый, будучи участником ОПГ, прибыл в Коми, чтобы распространять наркотики в качестве закладчика. В столице региона молодой человек заглянул в питейное заведение, откуда вышел абсолютно пьяным. Парню было настолько "тяжело", что он уснул прямо на тротуаре на улице Орджоникидзе, где его и обнаружили правоохранители. Именно они нашли у нарушителя 14,5 граммов наркотических средств синтетического происхождения.
Теперь гостю республики грозит уголовная ответственность за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Дело направили в суд, где его рассмотрят по существу, уточнили в ведомстве.
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