Житель Мари Эл уснул на тротуаре в Сыктывкаре и "заработал" уголовное дело

Житель Мари Эл приехал в Сыктывкар, выпил спиртное, уснул и "заработал" серьезное уголовное дело. О необычном инциденте рассказали в пресс-службе региональной Прокуратуры.

По версии следствия, летом 2023 года подозреваемый, будучи участником ОПГ, прибыл в Коми, чтобы распространять наркотики в качестве закладчика. В столице региона молодой человек заглянул в питейное заведение, откуда вышел абсолютно пьяным. Парню было настолько "тяжело", что он уснул прямо на тротуаре на улице Орджоникидзе, где его и обнаружили правоохранители. Именно они нашли у нарушителя 14,5 граммов наркотических средств синтетического происхождения.