Глава одной из госорганизаций в Коми незаконно получил более миллиона компенсации

В пресс-службе УФССП Коми сообщили, что житель Сыктывкара смог вернуть выплаченную ему компенсацию в размере 1 млн 129 тыс. рублей после вмешательства судебных приставов.

Согласно предоставленным данным, при увольнении этот человек получил пособие в размере шести среднемесячных зарплат. Однако позднее выяснилось, что это было незаконно, так как руководителям организаций государственного сектора не полагаются подобные компенсации.