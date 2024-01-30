Глава одной из госорганизаций в Коми незаконно получил более миллиона компенсации
- 11:00 30 января
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- Служба новостей
В пресс-службе УФССП Коми сообщили, что житель Сыктывкара смог вернуть выплаченную ему компенсацию в размере 1 млн 129 тыс. рублей после вмешательства судебных приставов.
Согласно предоставленным данным, при увольнении этот человек получил пособие в размере шести среднемесячных зарплат. Однако позднее выяснилось, что это было незаконно, так как руководителям организаций государственного сектора не полагаются подобные компенсации.
Работодатель потребовал вернуть выплаченную компенсацию, и суд удовлетворил это требование. Судебный пристав обратился к должнику с взысканием средств со счета для возврата незаконно полученных денег.
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