В Ухте собаки накинулись на ребенка
- 08:45 30 января
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- Татьяна Зубова
В Ухте стая бездомных собак напала на школьницу. О происшествии рассказала в социальных сетях мама подростка.
Женщина пояснила, что в районе школы №5 ее дочь подверглась атаке агрессивных животных. Одна из собак накинулась на девочку, укусила за ногу, разорвала куртку и утащила шапку. Ребенку пришлось обратиться к медикам: в больнице ей обработали рану и сделали укол.
"Заявление написано, надеемся, примут меры", - пишет горожанка.
Как сообщают пользователи, территория возле школы - излюбленное место бездомных животных. Там их подкармливает местная жительница. Так называемых чужих стая встречает с агрессией.
Напомним, это не первый случай нападения животных на людей. 22 января под Сыктывкаром полицейскому пришлось застрелить волка, что кидался на людей. Животное сбил автомобилист. Израненный хищник в испуге пытался защититься и вел себя агрессивно.
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