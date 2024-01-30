В Ухте собаки накинулись на ребенка

В Ухте стая бездомных собак напала на школьницу. О происшествии рассказала в социальных сетях мама подростка.

Женщина пояснила, что в районе школы №5 ее дочь подверглась атаке агрессивных животных. Одна из собак накинулась на девочку, укусила за ногу, разорвала куртку и утащила шапку. Ребенку пришлось обратиться к медикам: в больнице ей обработали рану и сделали укол.